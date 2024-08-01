Сегодня народный депутат Александр Федиенко сообщил, что ТЦК штрафуют даже тех, кто обновил данные в приложении "Резерв+".

Речь идет о людях, которые "обновились" через приложение, но ранее имели проблемы с воинским учетом: не состояли на нем либо утеряли военный билет. Поэтому даже обновление данных с последующей явкой в ТЦК не спасло их от штрафов.

"Первый военнообязанный не был на учете в ТЦК, но после того, как он обратился в ТЦК по поводу уточнения данных, имея актуализацию через "Резерв+", получил штраф 17 тысяч грн. Второй где-то потерял военный билет, и когда пришел обновить данные после того, как это уже сделал через "Резерв+", получил тоже штраф 17 тысяч грн из-за потери военного билета. Третий случай схож со вторым, но там военнообязанный имел справку от полиции о похищении у него документов вместе с военным билетом. На этого гражданина также наложили штраф, но не 17 тысяч грн. Прямая речь: "Я ходил с юристом, он помог правильно оформить документы. Штраф был не 17 тысяч, а 5 100", - рассказал Федиенко.

То есть, следуя из рассказа, военкомат штрафовал граждан не за необновление данных, а за имевшиеся ранее нарушения воинского учета.

Эта ситуация показывает, что огромная доля военнообязанных украинцев, ранее игнорировавшая правила воинского учета, скорее всего будет оштрафована, если так или иначе соприкоснется с ТЦК. Это касается тех, кто очень давно не проходил медкомиссию, менял место жительства без уведомления военкомата или вообще не имел военного билета (то есть по сути не стоял на воинском учете).

Судя по информации, которую озвучил нардеп Федиенко, таким людям приложение "Резерв+" не позволяет сформировать электронный военный билет и выполнить таким образом требование закона о мобилизации.

Им предлагается посетить ТЦК, где их ждут штрафы и, вероятно, повестка на медкомиссию (если нет отсрочки от призыва, брони либо непригодности).