Российские войска продвинулись на Покровском направлении - Deep State
Помимо захваченного посёлка Веселое на Покровском направлении, россияне продвинулись ещё в целом ряде населённых пунктов - в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного.
Об этом пишет военный паблик Deep State.
Ранее телеграм-канал заявлял о критической ситуации на Покровском направлении.
Напомним, газета The Washington Post писала, что российские войска развернули дугу атаки на Донбассе в попытке захватить город Покровск - ключевой транзитный узел. Войска РФ сейчас продвигаются по дуге из трех ключевых точек: Часов Яр - Торецк - Очеретино.
Война в Украине идет уже 891-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 890-го дня войны. Военный паблик Deep State сообщил о потере Тимофеевки, что примерно 5,5 км от трассы Константиновка - Покровск. Также россияне смогли продвинуться около Ивановки и Желанного. Военный аналитик Bild Юлиан Рёпке считает, что около Донецка Россия захватила Красногоровку. Главком ВСУ Сырский подтвердил, что россияне заходят в Торецк, о чем недавно сообщали украинские военные.
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