Помимо захваченного посёлка Веселое на Покровском направлении, россияне продвинулись ещё в целом ряде населённых пунктов - в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного.

Об этом пишет военный паблик Deep State.

Ранее телеграм-канал заявлял о критической ситуации на Покровском направлении.

Напомним, газета The Washington Post писала, что российские войска развернули дугу атаки на Донбассе в попытке захватить город Покровск - ключевой транзитный узел. Войска РФ сейчас продвигаются по дуге из трех ключевых точек: Часов Яр - Торецк - Очеретино.

Война в Украине идет уже 891-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 890-го дня войны. Военный паблик Deep State сообщил о потере Тимофеевки, что примерно 5,5 км от трассы Константиновка - Покровск. Также россияне смогли продвинуться около Ивановки и Желанного. Военный аналитик Bild Юлиан Рёпке считает, что около Донецка Россия захватила Красногоровку. Главком ВСУ Сырский подтвердил, что россияне заходят в Торецк, о чем недавно сообщали украинские военные.

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