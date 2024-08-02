Эстония будет выдавать вид на жительство украинским мужчинам даже с просроченным украинским паспортом из-за необновления военно-учетных данных.

Об этом сообщает ERR.

В посольстве Украины "не очень довольны таким положением дел", пишет издание.

"На момент полномасштабного вторжения законодательство о воинском учете не было досконально проработано. Поэтому сейчас, скажем так, проходит этап обновления данных. И как государство Украина обязано знать, кто где находится и какой мобилизационный ресурс у нас есть?" – заявил изданию посол Максим Кононенко.

В МВД Эстонии же считают, что "вид на жительство связан не с паспортом, а с человеком", и если у человека есть право жить в Эстонии, "то продлевать свой вид на жительство можно".

Ранее в Германии заявили, что украинские беженцы смогут остаться в стране даже с просроченным паспортом.

Хотя отдельные политики ФРГ считают, что Берлин долежн помочь Украине в отправке мужчин-беженцев на фронт. Например, такое мнение высказывал министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек в репортаже телеканала ARD.