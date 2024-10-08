Найден мертвым бывший кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По предварительной информации, бывший гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) умер на турбазе в поселке Кудашевке, что под Кривым Рогом.

Каналы пишут, что он мог застрелиться из ружья.

Фото с турбазы, где был найден мертвым Шевчик

Напомним, в 2020 году на местных выборах Шевчик был кандидатом на должность городского главы Кривого Рога от партии "Слуга народа". По результатам голосования в первом туре он занял второе место, набрав 25,94% голосов, и вышел во второй тур. Его конкурентом был действующий мэр Юрий Вилкул, набравший 44,96% голосов в первом туре, однако снявший свою кандидатуру по состоянию здоровья в пользу представителя от ОПЗЖ Константина Павлова.

В августе 2021 года Павлов также был найден мертвым. Его тело обнаружили в селе Вольное под Кривым Рогом, на веранде его дома. Рядом лежало ружье.

Также после смерти мэра Кривого Рога во время обыска дома правоохранители нашли две записки. Однако среди них не было ни одной предсмертной.

По официальной версии, Павлов застрелился.