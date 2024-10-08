Уголовное дело о гибели бывшего кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" и гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрия Шевчика открыто по статье "Самоубийство".

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Днепропетровской области.

Как сказано в публикации, информация о смерти мужчины на одной из баз отдыха в Криворожском районе поступила в полицию 8 октября. Для установления всех обстоятельств происшествия правоохранители Криворожского районного управления полиции, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт выехали на место обнаружения тела. Продолжается осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, установление и опрос свидетелей.

"По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, Шевчик умер на турбазе в поселке Кудашевке, что под Кривым Рогом.

В 2020 году на местных выборах Шевчик был кандидатом на должность городского главы Кривого Рога и проиграл выборы Константину Павлову. В августе 2021 года Павлов также был найден мертвым.