Вчера в столичном кафе произошла стрельба, ранен полицейский, который участвовал в конфликте. Об этом сообщает Национальная полиция.

"Между отдыхающими в заведении женщинами возник конфликт. Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, в результате чего один из участников события трижды выстрелил в оппонента. Предварительно, из спецсредства травматического действия. В результате происшествия ранения получил 34-летний полицейский, находившийся вне службы. Пострадавший находится в больнице", - говорится в заявлении.

Сообщается, что стрельба произошла на Софиевской Борщаговке.

Местные телеграм-каналы публикуют фото с места событий.

Напомним, в сентябре в Софиевской Борщаговке нетрезвые мужчины в военной форме устроили стрельбу в жилом комплексе.

Ранее в Запорожье в кафе пьяный мужчина жестоко избил сотрудницу заведения. По словам женщины, причиной агрессии нападавшего стало то, что она вызвала полицию из-за пьяной компании, которая вела себя развязно и провоцировала конфликты. У жертвы нападения констатировали сотрясение мозга, многочисленные синяки и перелом носа.