Американский актер и фронтмен рок-группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето заявил, что скучает по российским зрителям и хочет дать концерты в РФ, "когда закончатся все эти проблемы".

Об этом он заявил на концерте в Сербии.

Также он планирует "заскочить" и в Киев.

"Ребят, мы скучали по вам. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Вернемся в Сербию, доедем до Санкт-Петербурга, заедем в Москву, заскочим в Киев. Зажжем и оторвемся вместе со всеми как надо", - сказал Лето на концерте в Белграде, где, видимо, было немало россиян.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало высказывания американского музыканта.

"Джаред Лето "чувствует русскую энергию" и хочет выступить в России - это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы. Не может быть никакого умиротворения для России, когда она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", - говорится в заявлении МИД.

Ранее мы писали, что российско-сербский актер Милош Бикович, который поддержал Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину, не будет сниматься в третьем сезоне популярного сериала "Белый лотос" от HBO.