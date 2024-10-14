11 октября российские телеграм-каналы сообщили, что в СИЗО скончалась женщина по имени Елена Чесакова, задержанная в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника Екатерине II. Ее мать опровергла это.

Мать заверила, что ее дочь сейчас находится под домашним арестом.

В комментарии RT она сказала, что дочь поддерживает Россию и несмотря на советы адвоката позицию менять не хочет, а готова за свои взгляды пойти в тюрьму.

Ранее мы писали о попытке Чесаковой повесить флаг РФ в Одессе. За это ее могут посадить на 3 года.

Война в Украине идет уже 964-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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