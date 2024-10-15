Вступление Украины в ЕС не является вопросом "быть или не быть", поэтому во время ее евроинтеграции Польша может выдвигать требования по поводу исторического прошлого.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Internia.

По его словам, в процессе евроинтеграции Украины наряду с теми условиями, которые ставит блок, Польша может выдвигать свои "этические и исторические условия", в частности, относительно Волынской резни.

Также министр обороны Польши поднял тему эксгумации жертв трагедии, заявив, что это "вопрос не польских семей против Украины, а действий Украины против Польши".

Он заявил, что эксгумация тел должна проходить на двусторонней основе между государствами. Также министр выразил удивление, почему за два года Украина не проявила "никакого доброго жеста" в этом вопросе.

"Если бы мы не дали Украине все эти танки, самолеты и другое оружие, то сегодня некому было бы помогать. И у меня такое ощущение, что с украинской стороны нет памяти об этом, нет осознания того, что, если бы не эта польская помощь, они не достигли бы того состояния, в котором находятся сегодня. Это неправильно. Я верил, что эта война может принести прорыв в польско-украинских отношениях, но без решения волынского вопроса все это будет нежизнеспособным", – объяснил Косиняк-Камыш.

На днях глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что эксгумация останков жертв Волынской резни не может быть предметом торга между Украиной и Польшей, Варшава не пойдет на уступки Киеву по этому вопросу.

В начале октября Институт нацпамяти пообещал провести поисковые работы жертв Волынской резни для последующей эксгумации.