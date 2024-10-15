Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности вплоть до пожизненного заключения за организацию вооруженного мятежа и участие в нем.

Об этом сообщают российские издания.

Действующая статья 279 Уголовного кодекса РФ о вооруженном мятеже не вводит дифференциацию ответственности за организацию и участие в вооруженном мятеже. А правительственный законопроект предлагает новую редакцию этой статьи. По ней за организацию вооруженного мятежа или руководство им для свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет. Участие в таком мятеже предлагается наказывать лишением свободы от 12 до 20 лет. Если такие преступления повлекли смерть человека и другие тяжкие последствия, то они будут наказываться лишением свободы от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или пожизненным лишением свободы.

Законопроект также предлагает освобождать от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если его участник добровольно и своевременно сообщит о нем власти или способствует предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ.

Летом мы выпускали материал к годовщине мятежа Евгения Пригожина.