Почти 200 авто, якобы предназначенных для ВСУ, продали двое жителей Смелы в Черкасской области, выручив более 31 миллиона гривен.

Об этом сообщает Нацполиция.

По ее информации, мужчины наладили схему завоза транспортных средств как гуманитарной помощи. Но вместо того, чтобы безвозмездно передать автомобили ВСУ, они продавали их гражданским лицам за наличные.

Один из подозреваемых взят под стражу с возможностью внести залог в 90,8 тысяч грн, другому назначили круглосуточный домашний арест. Им грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, недавно стало известно, что в Полтаве руководитель благотворительной организации продал 50 автомобилей, предназначенных для передачи военным. По данным следствия, мужчина получал из-за границы машины известных марок как гуманитарную помощь для нужд ВСУ. Однако ввезенные автомобили вместо безвозмездной передачи военным он продавал с целью собственного обогащения.

А перед этим Минобороны сообщало, что в Украине исчезла ввезённая для ВСУ гуманитарная помощь на 170 миллионов. Ведомство обратилось к правоохранителям с просьбой проверить отдельных должностных лиц на предмет незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением.