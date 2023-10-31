Двое правоохранителей из Сум под видом руководства воинской части выпросили у табачной компании сигарет на миллион гривен в качестве гуманитарной помощи военным.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Фигуранты подделали письма от имени руководства одной из воинских частей, с которыми обратились к представителям табачной компании. В письмах они просили предоставить сигареты как гуманитарную помощь для военных", - говорится в сообщении.

Они получили от производителя 15 тысяч пачек сигарет на сумму более миллиона гривен. Но в военные сигареты не попали, потому что злоумышленники продали их на рынке и через Интернет.

Дело передано в суд.

Ранее мы писали, что в Житомирской области офицер ВСУ продавал военные приборы в ломбарды и через интернет. Он сбыл имущества Вооруженных сил на сумму 3,2 миллиона гривен.

Также мы сообщали, что в Украине разоблачили компанию, которая завозила военную амуницию для ВСУ, но продавала её в магазинах. Кроме прямого нелегального обогащения махинаторы оформляли себе льготы, полагающиеся предприятиям, помогающим армии, уклонившись таким образом от налогов на 30 млн грн.