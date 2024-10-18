Бизнесмен и бывший председатель Национального банка Сергей Тигипко расширяет свою финансовую империю.

Пресс-служба его группы ТАС сегодня, 18 октября, заявила о заключении договора о покупке "Идея Банка", которым владел польский Getin Holding.

В сообщении уточняется, что общий баланс "Идеи" за 30 июня 2024 года был на уровне $162 млн, а официальная стоимость сделки составила $34 млн — почти впятеро меньше.

В гривне $34 млн по текущему официальному курсу — это 1,4 млрд грн и 78% регулятивного капитала "Идея Банка" на 1 сентября 2024 года. Банк купили с уценкой или дисконтом, говоря на финансовом языке.

Продажа "Идея Банка" стала вынужденной для польского холдинга. На ней настаивал Национальный банк Украины после того, как еще весной 2023 года отстранил польского владельца Лешека Чарнецки и его Getin Holding от управления украинской структурой из-за уголовного дела в Польше.

Репутация польских владельцев в Украине была признана небезукоризненной, и их лишили права влияния на банк. Это случилось из-за уголовного дела в отношении Чарнецки (суд даже отправлял его в заключение), открытого польскими правоохранительными органами еще в 2018 году: его обвиняли в обмане клиентов и мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack. Силовики заявили, что инвесторам обманом продавали облигации GetBack, и те в итоге понесли крупные убытки.

Getin Holding работал в Украине 17 лет и еще в 2007 году купил "Идея Банк". Сильной стороной этого финучреждения считается кредитование населения: по данным Нацбанка, на 1 сентября 2024 года оно было на 9-м месте среди 62 банков по кредитованию населения с портфелем 4,6 млрд грн. В основном это карточные кредиты и кредиты наличными. На то время банк обслуживал 443 тысячи вкладчиков, которые держали у него счетах 3,6 млрд грн, и находился на 23-м месте по депозитам населения. 8 месяцев 2024 года Идея банк закончил с прибылью 473 млн грн и заплатил налогов на 158 млн грн.

Для Сергея Тигипко "Идея" станет третьим банком в собственности. Ему также принадлежит "ТАСкомбанк" и "Универсал Банк" (monobank). По данным НБУ, он владеет обоими напрямую на 100%. Регулятор зарегистрировал под именем Тигипко банковскую группу, в которую входят также страховые компании ("Универсальная", СК "ТАС"), брокеры, финансовые компании, негосударственный пенсионный фонд, несколько компаний на Кипре и многое другое. Также бизнесмен имеет компании в металлургии, вагоностроении, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, недвижимости, логистике.

В 2021 сообщалось, что Тигипко хотел купить "Проминвестбанк". Сначала ему это не позволил сделать НБУ, потом стало известно, что Тигипко сам передумал покупать "Проминвестбанк" у людей Игоря Кломойского из-за долгов.