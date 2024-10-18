В пригороде Хмельницкого пьяный мужчина стрелял из арбалета в проезжающий автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Фейсбуке.

"39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из окна второго этажа арендованного дома произвел около трех выстрелов из арбалета по проезжающему мимо автомобилю OPEL, принадлежащего 45-летнему жителю Заслученской территориальной общины. В результате автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что стрелок арестован за хулиганство. Продолжаются следственные действия.

Ранее мы рассказывали, что летом в Лондоне бывший военный расстрелял из арбалета жену и двух дочерей комментатора BBC News.

А несколько лет назад в Нидерландах мужчина напал с ножом на людей, а потом стал стрелять с балкона из арбалета. Были убиты двое человек.

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