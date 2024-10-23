Украинские банки начали блокировать карты по запросам ТЦК.

Об этом пишут телеграм-каналы Одессы, публикуя фото сообщений из банковского приложения местного жителя.

По имеющейся информации, мужчине сообщили, что "банк получил постановление об аресте ваших счетов" согласно распоряжению Минюста.

Учреждение сообщает, что административный штраф был выписан Пересыпским районным ТЦК.

При этом "сумма задолженности", предписанная одесситу к уплате, составляет почти 38 000 гривен.

Судя по снимкам, на момент наложения штрафа на счету горожанина было менее 35 гривен.

Ранее Минюст рассказал, как будет штрафовать не явившихся по повестке военнообязанных.

Первым делом будут пытаться списать средства со счёта в национальной и иностранной валютах. Если денег нет, то может быть арестовано имущество (кроме имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание).

Напомним, в Раде хотели упростить условия наложения заочных штрафов от ТЦК. Рассматривается возможность добровольной уплаты штрафа со скидкой и уточняется механизм выписки заочных повесток.