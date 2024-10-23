На Буковине зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,1.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля на своей странице в Фейсбуке.

Эксперты заявили, что подземные толчки зарегистрировали сегодня вечером на территории Черновицкой области на 3-километровой глубине.

"Источник землетрясения находится в районе поселка Ломачинцы Черновицкой области. По классификации землетрясений оно относится к ощутимым. Землетрясение ощущается немногими людьми, находящимися внутри помещения. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают слабые колебания легких предметов, чуть посильнее – на верхних этажах", - говорится в сообщении.

В центре добавили, что последнее землетрясение в этом районе было 23 ноября 2023 года, его магнитуда составила 2,0.

Ранее мы писали, что 8 октября в Днепропетровской области зарегистрировали землетрясение. Эпицентр подземных толчков на глубине 8 км оказался в Криворожском районе между посёлками Недайвода, Лозоватка и Весёлый Кут.

Магнитуду землетрясения оценили в 3,3 балла по шкале Рихтера, что характеризуется ощутимыми вибрациями и покачиванием осветительных приборов, подвешенных под потолками в зданиях.

Напомним, по данным геофизиков, в ближайшие годы в Украине ожидается землетрясение, которое будет опасным для всей страны.