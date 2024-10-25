В России снова подняли ключевую ставку Центробанка – до 21%. Она выросла на два процентных пункта.

Об этом государственное финучреждение РФ сообщило через свои информанные каналы.

Это максимальный уровень ставки российского ЦБ за последние 20 лет.

В Центробанке заявили, что причиной третьего подряд ставки повышения стал рост инфляции, который оказался существенно выше прогнозируемого.

Ранее французская газете Le Monde писала, что экономика России позволит Кремлю воевать ещё 5-6 лет.

Издание анализирует три фактора роста – "огромные суммы, потраченные на военную промышленность, оплату труда контрактников и пособия семьям на смерть".

"Появилась странная экономическая модель, согласно которой мертвый россиянин зарабатывает для своей семьи больше, чем живой. Фактически, если мужчина решит пойти воевать и умрёт в возрасте между 30 и 35 годами, его смерть будет более "выгодной" с экономической точки зрения, чем его будущее. Подписание контракта с армией означает, что он зарабатывает в десять раз больше минимальной зарплаты, а главное, если он погибнет в бою, его ближайшие родственники получат "гробовые", которые могут составлять до 11 миллионов рублей в зависимости от региона", – говорилось в статье.

При этом, по данным британской разведки, в этом году Москва потратит на оборону до 30 процентов от всех своих расходов.

"Эти цифры позволяют предположить, что Россия готовится к ещё нескольким годам боевых действий в Украине", – делает вывод британское минобороны.