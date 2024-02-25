Российская экономика остается устойчивой, несмотря на санкции, поэтому США и Европе необходимо и дальше оказывать санкционное давление, ограничивая возможности РФ.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.

Салливан прокомментировал сообщения о том, что экономика России по итогам 2023 года обогнала по темпам роста экономику США и Европы, увеличившись на 3,6%.

"Российская экономика с точки зрения ее военной машины была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней. Мы должны быть неумолимы", - сказал он.

По словам представителя Белого дома, успех экономики России заключается в "огромных расходах российского правительства на вооруженные силы". В то же время он отметил, что Россия тратит свои резервы, что скажется на экономике в долгосрочной перспективе.

Ранее газета The New York Times писала, что Россия сохраняет финансовую и политическую устойчивость, благодаря запасам нефти и газа. Цель санкций Вашингтона заключалась в том, чтобы компании и страны разорвали связи с Москвой. Но два года спустя РФ оказалась "не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники".

В свою очередь издание The Washington Post сообщало, что Россия наращивает экономическую мощь, несмотря на санкции Запада.