Хорватия приобретёт у Германии 50 Leopard 2A8, а 60 своих танков и БМП отдаст Украине.

Об этом сообщает сайт Минобороны Хорватии.

По его информации, министры оборонных ведомств – Иван Анушич и Борис Писториус провели встречу в Берлине, где подписали документ о намерениях, в котором выражают обоюдную готовность передать Киеву 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, включая запасные части к ним и боеприпасы, со складов Хорватии.



Финансовые ресурсы, полученные Республикой Хорватией от ФРГ для первой поставки этих танков и боевых машин, будут использованы Хорватией для закупки новых немецких Leopard 2A8.

М-84 – югославские танки, выпускавшиеся в 1983-91 годах. БМП М-80 также выпускались в Югославии в 1979-91 годах.

Ранее президент Хорватии заявил, что не допустит отправку войск в Украину.

"Любое вмешательство НАТО в конфликт между Украиной и Россией, то есть отправка и развёртывание солдат для обучения украинцев, – это военная активность. Это моя позиция. Я однозначно против этого", – сказал он.

Напомним, Миланович не разрешил военным страны участвовать в миссиях НАТО по подготовке ВСУ.

При этом политик считает, что война в Украине с первого дня пошла в катастрофическом направлении, в чём, виноваты все.