В среду, 30 октября, в Украине идет 978-й день войны с Россией.

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Последние новости 30 октября

9.20 В Кривом Роге в больнице умер мужчина, который был ранен во время недавнего ракетного удара, сообщает ОВА.

Это вторая жертва обстрела.

8.07 Российские войска продолжают приближаться к Курахово с юго-западной стороны, угрожая отрезать город от главной трассы.

По данным паблика Deep State, они захватили Новоукраинску и Богоявленку (о чем вчера уже заявляли украинские военные и российские паблики).

Со стороны Богоявленки российские войска продвинулись на север и приблизились к Трудовому (украинские военные писали вчера, что штурм села уже начался).

Также, судя по карте DS, практически захвачена Ясная Поляна, от которой по прямой около 11 километров до Константинополя (то есть выхода на «дорогу жизни» в Курахово).

Причем до Константинополя дальше только один населенный пункт - Разлив - уже в непосредственной близости от трассы.

Детальнее смысл боев на этом участке мы анализировали здесь.

7.40 Украина ночью сбила 33 беспилотника из 60, заявляют Воздушные силы.

Ещё 20 "локационно потеряны" (что это значит, не расшифровывается, но военные эксперты предполагают действие РЭБ).

7.36 В Киеве обломки сбитого беспилотника ночью снова упали на многоэтажку в Соломенском районе.

Пострадали девять человек, был пожар, который уже потушен.

Напомним, вчера ночью беспилотник повредил другой многоквартирный дом в этом же районе столицы.