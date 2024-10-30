Украинским военным запретили использовать слово "отступление" в разговорах с прессой.

Об этом сообщила журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур.

Со слов военных она рассказала, что военнослужащим приказали использовать слова "победа" и "идем вперед", при этом запретили произносить слова типа "отступление" или говорить о том, что противник "вклинился в нашу оборону".

"Так что, может, мне говорить, что мы наступаем на Днепр?" – так, по словам журналистки, отреагировал на приказ один из военных.

Ранее мы писали, что командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы к интервью с Управлением стратегических коммуникаций. В приказе также говорилось, что соответствующие материалы, вместе с протоколом заседания экспертной комиссии по вопросам тайн, не позднее, чем за трое суток до публикации, надо направлять на рассмотрение на адрес электронной почты Страткома ВСУ.

Между тем Еврокомиссия впервые раскритиковала украинский единый телемарафон.

В отчете ЕК о прогрессе Украины для вступления в Евросоюз ставится под сомнение, что финансируемый государством проект дает объективную картину происходящего.