Соединенные Штаты впервые в истории столкнулись с ситуацией, когда большая часть молодых американцев не рассматривает для себя возможность службы в армии. Также более чем три четверти молодых людей непригодны для прохождения военной службы, в том числе по медицинским показаниям.

Об этом сообщила директор Пентагона по политике вступления на военную службу Кэти Хелланд на круглом столе, посвященном вопросам набора в армию США в 2025 году.

"Данные свидетельствуют, что около 77% молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет не подходят для военной службы без каких-либо исключений", - отметила Хелланд.

Между тем Соединенные Штаты проводят учения, готовясь к потенциальной войне с Китаем. Войска отрабатывали новые маневры, составленные из наблюдений за тем, как Украина сражается с Россией.

Также сообщалось, что США уже несколько месяцев как стали отправлять Украине меньше военной помощи, потому что сократились их собственные запасы, например, 155-мм боеприпасов и ракет для Patriot.

Американцы опасаются навредить собственной военной готовности, пока их промышленность пытается увеличить производство, на что потребуются годы.