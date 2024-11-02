Бывший премьер Великобритании Риши Сунак потерял пост главы Консервативной партии. Теперь британских консерваторов возглавляет экс-министр торговли Кеми Баденок.

Об этом пишет Sky News.

За Баденок проголосовали 53 806 членов Консервативной партии. Ее соперником был бывший младший министр по вопросам иммиграции Британии Роберт Дженрик. Он набрал 41388 голосов.

Она стала первой темнокожей главой в истории этой партии.

"Это самая большая честь быть избранным на этот пост, возглавить партию, которую я люблю, партию, которая дала мне так много", - сказала Баденок.

Отметим, сам Сунак индийского происхождения.

Консерваторы потеряли многолетний контроль над правительством Британии летом, когда проиграли выборы лейбористам во главе с Киром Стармером.

Напомним, в июле Риши Сунак объявил об отставке с должности премьера Британии после поражения консерваторов на парламентских выборах.

Сунак официально стал премьер-министром Великобритании в октябре 2022 года. Он стал вторым за всю историю Великобритании главой правительства из числа нацменьшинств.