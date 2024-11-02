В испанской провинции Валенсия четыре дня бушевало масштабное наводнение, которое унесло жизни 211 человек.

Видео масштабов стихийного бедствия, снятого местными жителями, публикуют телеграм-каналы и соцсети.

В зону чрезвычайного происшествия направили десять тысяч спасателей, в том числе две тысячи военных. Наводнение было таким, что сносило мосты и уносило грузовые автомобили.

На опубликованных кадрах видно, как под напором селевых потоков складываются каркасные дома, оседают и обрушаются многоэтажные здания. В мутной бурлящей воде, идущей по городским улицам, плывут автомобили, фрагменты конструкций и мусор. Там, где стихия отступила, дороги покрыты слоем ила, а машины висят на придорожных заграждениях.

"Учитывая обстоятельства, можно предположить, что число погибших будет расти", – заявил глава МВД Испании.

Причиной наводнения стали аномальные проливные дожди.

Блогеры обвиняют власти Валенсии в бездействии и несвоевременном оповещении населения об угрозе, из-за чего люди не успели эвакуироваться.

В настоящий момент 800 человек считаются пропавшими без вести.

Ранее мощные наводнения прошли по Центральной Европе. Есть погибшие, тысячи людей были эвакуированы.

В частности, из-за наводнений в Польше и Чехии временно отменили часть рейсов.