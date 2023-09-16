Город Дерна разрушен наводнением. Фото: news.sky.com

На днях на северо-востоке Ливии произошло мощное наводнение, вызванное сильнейшими за 40 лет ливнями. Город Дерна пострадал от наводнения больше других населенных пунктов из-за прорыва двух дамб.

Спасатели и жители других приморских городов находят тела погибших в Дерне, выброшенные на пляжи в 100 км от эпицентра катастрофы, а десятки тысяч человек остались без крова. Также более 10 000 человек числятся пропавшими без вести, а число жертв, по данным Красного Креста, превысило 11 тысяч.

Журналисты телеканала Sky News опубликовали фоторепортаж из города Дерна.

"Центр города Дерна на востоке Ливии похож на одно большое кладбище: масса разрушенных зданий, погибших людей и перевернутых автомобилей среди поломанных деревьев. Огромные девятиэтажные здания были сорваны с фундамента и засыпаны глиной. Минимум три огромных моста в центре города были снесены. Проходя через горы щебня, валунов и камней, нам приходилось постоянно напоминать себе, что когда-то здесь жили люди, когда-то это была улица, заполненная магазинами и торговыми центрами. Даже дороги не было", - сообщают журналисты.

Последствия наводнения в Ливии

Последствия наводнения в Ливии

Последствия наводнения в Ливии

По их словам, поиски выживших продолжаются. Небольшие группы гражданских пытаются найти на развалинах своих пропавших без вести родственников. Над всей территорией распространяется жуткий запах от разложившихся тел.

Последствия наводнения в Ливии

Последствия наводнения в Ливии

Также на глазах журналистов в прибрежной зоне обнаружили тело маленькой девочки.

Последствия наводнения в Ливии

Эпидемиологи предупреждают, что следующим испытанием для Ливии с большой долей вероятности станут эпидемии из-за масштабного разлива загрязненной воды.

По оценкам инженеров из других стран, обрушение дамб, ставшее главной причиной трагедии, произошло из-за нарушений при их строительстве.

Также, по их мнению, гибель целых городских районов произошла из-за нарушений норм городского планирования, необходимых для прибрежных населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, что в конце августа в Калифорнии начались внезапные паводки из-за мощного тропического шторма.

А в Марокко стало известно уже о 2 500 погибших в результате недавнего землетрясения.

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