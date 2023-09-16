На днях на северо-востоке Ливии произошло мощное наводнение, вызванное сильнейшими за 40 лет ливнями. Город Дерна пострадал от наводнения больше других населенных пунктов из-за прорыва двух дамб.

Спасатели и жители других приморских городов находят тела погибших в Дерне, выброшенные на пляжи в 100 км от эпицентра катастрофы, а десятки тысяч человек остались без крова. Также более 10 000 человек числятся пропавшими без вести, а число жертв, по данным Красного Креста, превысило 11 тысяч.

Журналисты телеканала Sky News опубликовали фоторепортаж из города Дерна.

"Центр города Дерна на востоке Ливии похож на одно большое кладбище: масса разрушенных зданий, погибших людей и перевернутых автомобилей среди поломанных деревьев. Огромные девятиэтажные здания были сорваны с фундамента и засыпаны глиной. Минимум три огромных моста в центре города были снесены. Проходя через горы щебня, валунов и камней, нам приходилось постоянно напоминать себе, что когда-то здесь жили люди, когда-то это была улица, заполненная магазинами и торговыми центрами. Даже дороги не было", - сообщают журналисты.

По их словам, поиски выживших продолжаются. Небольшие группы гражданских пытаются найти на развалинах своих пропавших без вести родственников. Над всей территорией распространяется жуткий запах от разложившихся тел.

Также на глазах журналистов в прибрежной зоне обнаружили тело маленькой девочки.

Эпидемиологи предупреждают, что следующим испытанием для Ливии с большой долей вероятности станут эпидемии из-за масштабного разлива загрязненной воды.

По оценкам инженеров из других стран, обрушение дамб, ставшее главной причиной трагедии, произошло из-за нарушений при их строительстве.

Также, по их мнению, гибель целых городских районов произошла из-за нарушений норм городского планирования, необходимых для прибрежных населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, что в конце августа в Калифорнии начались внезапные паводки из-за мощного тропического шторма.

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