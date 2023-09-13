Мощное наводнение на северо-востоке Ливии, вызванное сильнейшими за 40 лет ливнями, лишило жизни шести тысяч человек, более 10 тысяч считаются пропавшими без вести.

Передает телеканал Al Hadath.

Скорее всего, это еще не окончательные цифры, потери продолжают считать. В портовом городе Дерна смыло целые жилые кварталы после прорыва двух дамб, множество людей унесло в море. Отмечается, что после прорыва дамб людей об этом не уведомили.

Сотни тел были сложены на кладбищах.

"Тела лежат повсюду – в море, в долинах, под зданиями. Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города исчезло. Многие, многие здания рухнули", - говорит министр гражданской авиации Хишем Шкиуат.

Специалисты и ранее предупреждали, что плотины в Дерне может прорвать.

Ранее мы писали о том, что в Марокко стало известно уже о 2500 погибших в результате недавнего землетрясения.

Также мы писали, что Турция арендовала в Ливии порт, где разместит военную базу для безопасности судоходства в Средиземноморье.

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