В пятницу, 29 сентября, в Нью-Йорке сильное наводнение из-за ливней. За три часа в регионе с 8,5 млн местных жителей выпало более 10 сантиметров осадков, что составляет месячную норму.

Как сообщает CNN, губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул объявила чрезвычайное положение в районе Нью-Йорка, поскольку проливной дождь затопил дороги, подвалы и метро. Было приостановлено движение метро на нескольких линиях в Бруклине.

Спасатели доставали людей из затопленных подвалов и автомобилей

В Национальной службы погоды заявили, что на территории всего региона может выпасть еще 5-8 см дождя, но в некоторых местах может быть даже больше. Нью-йоркцев призвали оставаться в безопасности и отложить поездки.

В сети публикуют видео из затопленного Нью-Йорка.

Напомним, что исследователь климата обещал аномальную жару, ураганы и ливни в этом году.

Также мы писали о том, что климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории.

Ранее на северо-востоке Ливии мощное наводнение унесло жизни тысяч человек.

При этом накануне в Марокко произошло мощное землетрясение, погибли 300 человек.