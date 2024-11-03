Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER). Это произошло сразу после того, как они были списаны со службы Королевских ВВС Австралии вместе с самолетами F/A-18A/B Hornet.

Об этом пишет Australian Defence Magazine.

Из плана министерства обороны по управляемому вооружению и взрывоопасным боеприпасам, обнародованном 30 октября, стало известно, что Австралия изъяла из эксплуатации боеприпасы Mk.82 500lb JDAM-ER собственного производства, однако неизвестно, когда именно боеприпасы были переданы Украине.

Издание отметило, что первое известное использование JDAM-ER в Украине произошло на МиГ-29 ВВС Украины в марте 2023 года, однако тогда это оружие было поставлено Штатами.

JDAM - это GPS-навигационный комплект, превращающий авиабомбы в корректируемые боеприпасы. Он оснащен инерционной системой навигации, GPS-приемником для повышения точности, крыльями и хвостовым блоком с управляемым оперением для корректировки курса.

Версия JDAM-ER, созданная в 2000-х Defence Science and Technology Group с Boeing и Ferra Engineering, позволяет поражать цели на расстоянии свыше 72 км при запуске с большой высоты.

Ранее сообщалось, что Австралия планирует передать Украине 59 списанных танков Abrams.

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