В Тернопольской области передано в суд дело четырех офтальмологов, из-за которых 18 человек частично или полностью ослепли.

Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Согласно обвинению, заведующий офтальмологическим отделением одной из районных больниц продал 18 пациентам запрещенный для использования в Украине препарат, который не предназначен для лечения в офтальмологической практике, а также приказал подчиненному медицинскому персоналу использовать это лекарство.

Трое врачей больницы с марта 2022 по февраль 2023 по указке заведующего вводили препарат пациентам. За это каждый из окулистов получил от пациентов от 8 до 34 тысяч гривен. В результате такого "лечения" пострадали 18 больных. 15 из них потеряли зрение на один глаз, три – на оба глаза. Из-за осложнения болезни после введения препарата семерых пациентов пришлось удалять глаза.

Из-за действий врачей государству нанесен ущерб на почти 900 тысяч гривен, которые потратили на лечение пострадавших.

Двум обвиняемым избрана мера пресечения в виде залога на сумму почти миллион гривен, еще двум - в виде личного обязательства.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве 33-летний стоматолог вводил пациентов в заблуждение ложной информацией о необходимом объеме лечения. Так ему удалось завладеть около 400 тысячами гривен своих пациентов.

Также мы сообщали о суде над столичным акушером-гинекологом после гибели младенца.