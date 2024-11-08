Россия использует новые управляемые бомбы "Гром-Э1" с дальностью до 120 километров.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

"Гром-Э1" способны преодолевать до 120 километров благодаря встроенному ракетному двигателю, пишет аналитик Дэвид Акс. По его словам, эти бомбы обеспечивают истребителям Су-30 и Су-34 возможность наносить удары, оставаясь вне досягаемости большинства украинских средств ПВО, включая современные F-16 с ракетами AMRAAM.

"Гром-Э1" уже использовались для атак по объектам в Мирнограде, Херсоне и Харькове, отмечается в статье.

Украина отвечает ударами с использованием французских бомб Hammer и их местного аналога, а также американских JSOW. Однако их дальность составляет около 64 километров, что оставляет украинские самолеты в зоне поражения российских С-300 и С-400, а также Су-30 с ракетами R-77, подчеркивается в материале.

На сайте российских ВКС "Гром-Э1" характеризуется как универсальная управляемая ракета с наведением по спутнику для поражения широкой номенклатуры легкоуязвимых наземных целей с известными координатами, а также надводных целей в прибрежной полосе.

Вчера СМИ писали, что войска РФ стали массово оснащать беспилотники типа "Шахед" термобарической боевой частью, что увеличивает их мощность при поражении помещений.

Между тем в начале октября стало известно, что прошли успешные испытания украинской баллистической ракеты.