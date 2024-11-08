Целую футбольную команду, лидера Первой лиги СК "Полтава" забрали в ТЦК перед матчем первенства второго украинского дивизиона.

Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас в подкасте BurBuzz на Ютубе.

По его словам, на прошлой неделе команда ехала в автобусе на домашний матч против команды "Кудровка" и его остановили военные. Команду отвезли в ТЦК, где всем игрокам выписали повестки. После этого команду отпустили на матч, который спортсмены проиграли, поскольку "настроение было не то". Таким образом, они упустили лидерство в Первой лиге.

Бурбас добавил, что бронь имеют команды УПЛ: их признали критически важными для экономики в военное время. В других лигах у многих команд брони нет.

Летом мы сообщали, что в Калуше Ивано-Франковской области мобилизовали весь состав группы "Будьмо", которая планировала отыграть там концерт 21 августа.

А весной мы рассказывали, что ведущий украинский баскетболист, 26-летний защитник "Киев-Баскета" Вадим Заплотинский, был задержан при попытке незаконно пересечь границу. После задержания его мобилизовали.