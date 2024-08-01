Высший антикоррупционный суд приостановил слушание по обвинению судьи Приморского районного суда города Одессы Ильи Лонского в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве. Он мобилизовался в армию, где стал оператором РЭБ.

Об этом сообщает "Думская".

ВАКС постановил приостановить его дело, хотя прокуратура была против.

Ранее Лонский вышел из СИЗО под залог в 805 тыс. гривен. Его адвокаты просили не только приостановить дело, но и вернуть эти деньги для покупки военной экипировки. В этом суд отказал.

По версии следствия, судья Лонский вместе с сообщником, адвокатом и депутатом Херсонского райсовета от ОПЗЖ Евгением Берестовым, получили 2000 долларов от военнослужащего, пообещав тому вынести нужное ему решение.

Ранее задержанный Службой безопасности Украины на чердаке тещиного дома экс-прокурор Ростислав Ильницкий мобилизовался в ВСУ. Его подозревают в подделке документов для выезда за границу.

По данным СМИ, Ильницкого зачислили командиром пехотного взвода в одну из бригад.