Глава "Центра по противодействию коррупции" Виталий Шабунин числится боевым медиком в военной части.

На это обратило внимание издание "Закон и бизнес", изучив решение Днепровского районного суда Киева, который рассматривает уголовное дело, где фигурирует Шабунин.

В вердикте суда указано, что 2 декабря минувшего года антикоррупционер был отчислен из военной части, где якобы служил с начала войны, поскольку еще 24 октября 2023 года его перевели в другую - боевым медиком взвода охраны. При этом командир это военной части заявил, что службу Шабунин не проходил.

Издание подсчитало, что это уже пятая "должность" Шабунина за время войны.

Получая ежемесячно около 50 тысяч гривен, в реальности он нигде не служил, отмечает журналист Владимир Бойко. По этому факту было открыто уголовное дело.

Вчера СМИ сообщили, что в Украине остановили рассмотрение почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.

Среди этих уголовных производств оказалось и дело главы "Центра противодействия коррупции". Речь идет о деле 2017 года, когда у Шабунина был конфликт с журналистом издания "Голос народа" Всеволодом Филимоненко, на которого, согласно фабуле дела, напал антикоррупционер.