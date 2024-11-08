Министерство обороны США сняло запрет на посещение американскими подрядчиками Украины для обслуживания и ремонта оружия, поставляемого Вашингтоном.

Об этом пишет Reuters.

Собеседник агентства сообщил, что подрядчиков будет немного, они начнут прибывать небольшими группами, размещаться вдали от линии фронта и не станут участвовать в боевых действиях.

"Наличие небольшого числа подрядчиков в Украине, проводящих техническое обслуживание оружия вдали от линии фронта, поможет обеспечить быстрый ремонт поставляемого США оборудования в случае его повреждения и техническое обслуживание по мере необходимости", - добавил он.

В конце октября немецкая оборонная компания Rheinmetall заявила, что построила в Украине производственную линию и планирует запустить ещё три. Производственная линия №1 будет нацелена на танки. Способности порохового производства и боеприпасов будут направлены на двойное или даже тройное производство по стандартам НАТО.

Незадолго до этого сообщалось, что франко-немецкая оборонная группа KNDS, производящая танки Leopard и гаубицы Caesar, открыла дочернее предприятие в Киеве.