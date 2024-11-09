Россия рассматривает план слияния трех крупнейших нефтяных компаний РФ в одного мегапроизводителя. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.

По одному из обсуждаемых сценариев, государственный гигант "Роснефть" поглотит "Газпром нефть" - дочернюю компанию "Газпрома" - и крупнейшую негосударственную нефтяную компанию России "Лукойл".

Образовавшаяся компания станет вторым по величине производителем нефти в мире после Aramco из Саудовской Аравии.

"Объединенная компания, добывающая почти в три раза больше, чем Exxon Mobil, крупнейший американский производитель, могла бы позволить России выжимать более высокие цены из таких потребителей, как Индия и Китай. Экспортер-гигант может лучше противостоять западным санкциям, которые затрудняют экспорт, препятствуют реализации новых крупных нефтегазовых проектов и сдерживают платежи, говорят источники. Сторонники плана считают, что объединенная компания сможет зарабатывать значительно больше денег. Одна из причин: нефть всех трех компаний можно будет продавать с помощью крупного трейдингового подразделения "Лукойла" в Дубае Litasco", - пишет издание.

Среди препятствий к созданию компании - противодействие со стороны некоторых руководителей "Роснефти" и "Лукойла", а также проблема сбора средств для выплаты акционерам "Лукойла", крупнейшим среди которых является Вагит Алекперов. Он после начала вторжения официально отошел от непосредственного управления компанией.

Ранее Bloomberg писал, что российское правительство прогнозирует снижение доходов от нефти и газа в течение следующих трех лет.