В среду, 13 ноября, в Украине идет 992-й день войны с Россией.

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Последние новости

12.54 Многоэтажка в Запорожье, поврежденная вчерашним обстрелом.

12.47 В Харькове был прилет дрона по многоэтажке в Салтовском районе, сообщает мэр Терехов.

Без пожара, двое пострадавших.

12.31 В Харькове еще один прилет дрона, сообщает мэр Терехов.

После первого удара рядом с ТЦ повреждены более двадцати припаркованных автомобилей и контактная сеть троллейбуса.

12.21 В Броварском районе под Киевом был прилет по складам, сообщает столичный телеканал.

12.11 ВСУ начали применять американские снаряды для советской огромной САУ "Пион", сообщает Bild.

Корреспондент издания побывал на украинских позициях под Торецком и увидел там самоходную артиллерийскую установку 2С7 массой 60 тонн со стволом в 12 метров. Это самая тяжёлая пушка в мире из ныне действующих, с сильнейшей отдачей. Её разработали в СССР в 1960-е для уничтожения бетонных укреплений противника.

"Пион" использует снаряды калибра 203 мм, каждый массой 100 кг. У Украины они закончились еще весной 2022 года, с тех пор такие пушки не применялись. Но недавно США передали Украине свои подходящие снаряды 50-60-х годов, производимые под М110 и М115.

12.01 Перевестись из боевой части в тыловую здоровые бойцы по новой онлайн-процедуре не смогут, сообщает замминистра обороны Черногоренко.

"Кого мы можем разрешить сейчас перевести в цифровом формате? Во-первых, это военнослужащие, которые переводятся из тыловых частей в боевые. Далее из боевых частей в боевые воинские части. Из боевых частей в тыловые, если есть вывод военно-врачебной комиссии, если лицо не занимает в своей бригаде, в своем подразделении должность, соответствующую заключению ВВК", - сказала Черногоренко.

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс уточняет, что для перевода из боевой части в боевую нужно согласие текущего командира, что, по его мнению, "уже ставит крест на большинстве переводов".

Без согласия командира может переводиться только рядовой, сержантский и старшинский состав тыловых частей в боевую.

Чтобы перевестись, нужно отслужить минимум 6 месяцев в одной воинской части или минимум 1 год с момента прошлого перевода.

"На мой взгляд, многие проблемные вопросы данная процедура все еще не решает. Из тыловых частей попасть в боевую было и до этого не так проблематично, а вот из боевой в другую боевую до сих пор почти невозможно + не решен вопрос перевода офицеров", - комментирует Алекс.

11.39 В Харькове прилет беспилотника у торгового центра в Салтовском районе.

"Удар пришелся вблизи одного из торговых центров. Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы", - заявил мэр Терехов.

11.22 США передали Украине 83% от обещанных боеприпасов, 67% средств ПВО и 60% огневых возможностей по утвержденному в апреле финансированию военной помощи, сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

Это тысячи артиллерийских снарядов, тысячи бронированных транспортных средств, тысячи ракет к HIMARS и противотанковому оружию, десятки артиллерийских систем, сотни ракет к ПВО, одна батарея Patriot и десятки других систем.

10.07 Воздушные силы сообщают, что этой ночью сбили 37 «Шахедов» из 90, обе ракеты Х-101 и оба «Искандера».

Не удалось сбить 2 ракеты С-300, которые ударили по Сумской области.

9.49 Армия РФ существенно продвинулась под Купянском Харьковской области с севера и юга, свидетельствует карта Deep State.

С юга удалось продвинуться на 3,5 км в сторону города вдоль реки Оскол, почти захвачена Колесниковка - она вся находится в серой зоне или под контролем РФ.

С севера продвижение в двух местах по флангам Синьковки. Видимо, россияне попытаются обойти ее с двух сторон.

9.20 Под Киевом ракетой разрушено здание в Броварском районе, пострадал один человек, сообщает ГСЧС.

9.15 В Киеве также возвращаются ограничения света.

Пока только для промышленности и бизнеса - с 7 до 20 часов, сообщает КГВА.

Причина - дефицит в энергосистеме из-за обстрелов и снижения температуры.

Ранее ограничения начали вводить на западе Украине.

9.13 В Киеве снова воздушная тревога.

9.03 Украинские войска «готовы отступить» из Курахово, «но пока нет приказа сверху». Об этом газете Financial Times заявил один из украинских командиров-артиллеристов.

По его словам, российские войска атакуют город с трех сторон (по данным украинских военных пабликов, россияне уже вошли в Курахово).

Издание приводит оценку военного аналитического центра CDS, что к декабрю «линия фронта, вероятно, сместится на 30-35 км к западу от своего нынешнего положения».

Чтобы удержать фронт, Украина планирует призвать еще 160 000 военнослужащих в период с ноября по февраль. Но эти цели нереалистичны, пишет FT.

«Военные эксперты и один высокопоставленный киевский чиновник выразили скептицизм по поводу того, что цель будет достигнута, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 000 человек. По их словам, это заполнило бы около половины нехватки личного состава», - говорится в статье.

Два командира ВСУ сообщили, что уже начали направлять медиков и поваров в пехоту. «Война иногда требует таких вещей. Я уже отправлял своих поваров в окопы», - заявил военный.

8.23 Беспилотник над центром Киева, сообщил Кличко.

8.16 На Киев летит новая волна "Шахедов", в городе раздаются взрывы.

Также, по словам Кличко, сохраняется и ракетная опасность.

На видео киевляне пережидают воздушную тревогу в метрополитене.

7.46 Также в воздухе находились от 6 до 7 бортов Ту-95, которые, по данным мониторинговых пабликов, совершили пуск из района Каспия.

Если пуск не имитационный, как было в прошлый раз, то крылатые ракеты могут достичь Украины около 8:00 утра.

7.40 В Киеве после взрывов поднимается столб дыма.

7.38 Воздушные силы сообщают о новой ракете, которая летит на Киев.

7.33 Ракетная атака на Киев. В столице слышны взрывы.

Городские власти сообщают о работе ПВО.