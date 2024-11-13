Киностудия "Мосфильм" в прошлом году передала российской армии несколько десятков танков.

Об этом рассказал директор студии и кинорежиссер Карен Шахназаров на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным, передает служба новостей BBC.

"В 2023 году мы передали Вооружённым силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны - забрали эти машины", - сказал Шахназаров.

Отметим, что Т-55 - это средний танк, их производство началось в 1958 году, машины до сих пор используются в боевых действиях. ПТ-76 - это плавающий танк, на вооружение армии его взяли в 1951 году.

На сайте "Мосфильма" говорится, что концерн располагает более чем 190 единицами бронетехники и самоходных установок. Все они представляют собой реквизит и находятся в исправном состоянии.

Напомним, летом режиссер фильмов "Курьер" и "Зимний вечер в Гаграх" Карен Шахназаров получил подозрение от украинской прокуратуры. Он публично поддержал вторжение РФ в Украину. Шахназарову инкриминировано оправдание вооруженной агрессии России против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

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