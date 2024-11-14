Высший антикоррупционный суд приговорил к восьми годам лишения свободы народного депутат Андрея Одарченко по делу о попытке дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления Мустафе Найему.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

За деньги он просил принять решение о выделении из фонда ликвидации последствий агрессии РФ денег на ремонт зданий университета. Одарченко предлагал главе Госагентства взятку в размере 8% от объема финансирования и передал часть этой суммы - 0,39 биткоина, что на тот момент было эквивалентно 10 тысяч долларов.

Он осужден заочно, поскольку уехал за границу.

"По приговору суда нардепу назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября Андрей Одарченко не явился на суд, и прокуратура сразу заявила, что он, вероятно, сбежал за границу. Адвокаты сообщили, что не знают, где их клиент. После этого депутата объявили в международный розыск.

Позже в прокуратуре сообщили, что Одарченко сбежал в Румынию вне пунктов пропуска и попросил там убежище.

ВАКС конфисковал 15 млн гривен внесенного за него залога.