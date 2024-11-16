В России значительно выросло количество заключающих контракты с МО РФ для участия в войне в Украине сообщает российское оппозиционное издание "Медиазона".

Такой вывод издание сделало, проанализировав данные Центробанка о кредитных каникулах, которые даются воюющим на фронте.

В этой статистике речь идет о кредитных каникулах, которые оформляют, в основном, новые участники войны — отсрочку нельзя получить на кредит, полученный после отправки на фронт.

Только с июля по сентябрь банки оформили 54,2 тысяч новых кредитных каникул для участников войны в Украине, то есть почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В прошлом году банки оформляли меньше 30 тысяч кредитных каникул в каждом квартале.

Закон о предоставлении кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам и займам участникам войны в Украине, Путин подписал еще в октябре 2022 года. С начала времени его действия всего было оформлено 411 тысяч каникул.

Темпы вербовки в российскую армию выросли в 2024 году, отмечает "Медиазона". Для этого в регионах повысили размеры единовременной выплаты. Сейчас максимальный размер единоразовых выплат превышает три миллиона рублей. По оценке американской разведки, которую приводит The New York Times, в российскую армию для войны с Украиной ежемесячно вербуют 25-30 тысяч человек.

Издание пишет, что, обещая крупные выплаты при подписании контракта с армией, а также в случае ранения или смерти военнослужащего, Россия значительно пополняет ряды своих вооруженных сил, избегая объявления мобилизации.

Ранее ещё одно оппозиционное российское издание "Важные истории" отметило, что фактические расходы федерального бюджета на выплаты за заключение контрактов также резко выросли в первом полугодии 2024 года.

С апреля по июнь 2024 года единовременную выплату за подписание контракта получили 92,8 тыс. человек, следует из данных о расходах федерального бюджета, которые приводит издание (более 30 тысяч в месяц).

А за первое полугодие 2024 года контракт заключили 166,2 тыс. человек (около 28 тысяч в месяц).

То есть, то данные подтверждают приведенные выше оценки ежемесячного пополнения действующей в Украине российской армии в 25-30 тысяч солдат.

Но эти данные могут не отражать точное число набранных контрактников за квартал из-за возможных задержек с выплатами: если россиянин подписал контракт в марте, а деньги получил в апреле, то он попадает в статистику уже за второй квартал.

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