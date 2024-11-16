Государство компенсирует работодателям порядка 700 евро на обучение женщин профессиям, которыми раньше владели мобилизованные мужчины.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Ведомство пишет что компания, которая решила обучать женщин традиционно мужским профессиям по списку, утвержденному Кабинетом министров, может претендовать на 30 280 грн от государства за одну обученную, но не более.

В случае если стоимость обучения превышает этот размер, разницу может оплатить работодатель или участник проекта.

Среди трех десятков профессий, которые смогут освоить женщины:

водитель трамвая, троллейбуса, погрузчика;

оператор станков с программным управлением;

фрезеровщик;

мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики.

Чтобы заказать обучение и получить компенсацию, работодатель должен обратиться в центр занятости.

Напомним, в августе в Украине объявили набор на бесплатное обучение вождению общественного транспорта.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабного вторжения РФ население Украины сократилось почти на десять миллионов человек, а украинский бизнес страдает от нехватки персонала.