Зима — это не только холод и короткие дни, но и возможность замедлиться, провести время с пользой и подготовиться к новому этапу жизни.
Используйте это время для укрепления здоровья, развития души и создания уюта в доме.
Следуя народным приметам и полезным советам, вы встретите весну с новыми силами и вдохновением.
Зимние народные приметы
В народной культуре зима всегда была временем наблюдений за природой. По поведению животных, состоянию снега и погодным явлениям люди предсказывали будущее. Вот несколько популярных примет.
Яркий закат перед морозом. Если вечером солнце садится в алый свет, ждите сильных холодов.
Много инея на деревьях — к морозу. А если он быстро тает — будет оттепель.
Снег ложится рано и плотно — зима будет долгой. Если первый снег лёг, а потом растаял, ожидают мягкую зиму.
Обильный снег в декабре — к плодородному лету.
Дым стелется по земле — будет снегопад, поднимается вверх — к морозу.
Густой мех у зверей (лисы, зайцев) — к суровой зиме.
Если воробьи зарываются в снег — к сильным морозам.
Кошка ложится ближе к теплу — холода усилятся.
Народные суеверия о зиме
Зима ассоциировалась с переходом природы в состояние покоя, поэтому её считали временем силы, но и определённых запретов.
Не поднимайте с земли упавший снег в доме или во дворе. Считалось, что с этим можно "замести" счастье или благополучие.
Старайтесь не хвалиться богатством зимой. Это может привлечь нехватку или убытки в следующем году.
Нельзя свистеть в доме зимой. Примета предупреждает, что можно "выстудить" семейное благополучие.
Не оставляйте обувь ночью у двери. В народе верили, что это может привлечь болезни и беды.
Не ссорьтесь в сильный мороз. Это предвещает продолжительные разногласия.
Как провести зиму с пользой
Укрепляйте иммунитет. Ешьте продукты, богатые витаминами: цитрусовые, квашеную капусту, морковь, имбирь.
Занимайтесь зимними видами спорта: катайтесь на лыжах, коньках, больше гуляйте.
Носите многослойную одежду, используйте шерстяные носки и варежки.
Уделите время хобби. Длинные зимние вечера отлично подходят для чтения, рукоделия или освоения нового навыка.
Общайтесь с близкими. Проводите время за семейными играми или совместным просмотром фильмов.
Работайте над собой, так как зима — время для размышлений, планирования и подготовки к Новому году.
Создайте дома уют. Зажгите свечи, украсьте дом мягкими пледами, поставьте тёплый свет.
Занимайтесь кулинарией. Готовьте домашние зимние блюда: супы, запеканки, горячие напитки.
Займитесь очисткой пространства. Зима — подходящее время для избавления от старых вещей и подготовки к новому этапу.