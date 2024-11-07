В НАТО и западных странах считают, что Украина "медленно проигрывает войну". Об этом пишет журнал Foreign Policy.

"Необходимость ясности на местах в Украине очевидна. Источники НАТО и западные должностные лица по безопасности почти единогласно соглашаются, что Украина медленно проигрывает войну и что эта зима будет критической. Победа Трампа в Соединенных Штатах только усилила эти опасения, не в последнюю очередь потому, что у него есть история прохладных заявлений об Украине и войне", - пишет издание, призывая победившего президента отказаться от сделки с уступкой части территорий Украины Москве.

Ранее The Wall Street Journal писал, что советники предлагают Дональду Трампу заморозку войны по линии фронта, "закрепление" за Россией захваченных территорий, демилитаризованную зону и остановку интеграции Киева в НАТО на 20 лет.

Война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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