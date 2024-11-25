В НАТО обсуждают нанесение превентивных "высокоточных ударов" по территории России в случае вооруженного конфликта с ней стран Североатлантического альянса.

Об этом заявил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе.

Он назвал позитивным тот факт, что в НАТО изменили отношение к своей сущности как оборонного альянса. Кроме того, по его словам, изменилось восприятие мнения, что необходимо "сидеть и ждать, когда на нас нападут" и только потом – реагировать.

"Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", – считает глава комитета.

По мнению Бауэра, сейчас в НАТО должны восполнять свои истощившиеся запасы оружия, инвестировать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов.

Ранее немецкий журнал Bild опубликовал смоделированный в США сценарий атаки России на страны Балтии.

Мы разбирались в отдельном материале, готовит ли Путин нападение на страны НАТО.