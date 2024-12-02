В понедельник, 2 декабря, в Украине идет 1013-й день войны с Россией.
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7.45 В Тернополе во время атаки «Шахедов» пострадал многоквартирный дом. Погиб человек, около сотни жильцов эвакуировали, в квартирах был пожар.
Также взрывной волной повреждены окна соседних построек, школы и 20 автомобилей.
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