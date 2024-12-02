В Украине могут появиться платные дороги, уже есть соответствующий наработанный законопроект. Такое требование выдвинул Европейский Союз.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач во время одного из мероприятий.

По словам замминистра, власти уже проводят анализ трафика на шести основных маршрутах для оценки целесообразности введения на них платы и подготовки механизмы для запуска платных дорог.

"Вопрос платных дорог - это требование ЕС. Говорим с инвесторами, есть договоренности с ЕИБ (Европейский инвестиционный банк - Ред.). Рано или поздно платные дороги все равно будут", - сказал Деркач.

Он не уточнил, станут ли платными уже существующие дороги или будут построены новые.

Летом мы сообщали, что Евросоюз выдвинет Киеву условия по поводу обеспечения прав национальных меньшинств. В документ о переговорах с Украиной о вступлении в ЕС требования по защите нацменьшинств включили по настоянию Венгрии.

Также летом Международный валютный фонд потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для усиления борьбы с коррупцией и продолжения международной финансовой поддержки.