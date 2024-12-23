Новый год – это время блеска, ярких образов и смелых экспериментов. Если вы хотите выглядеть эффектно и незабываемо в ночь с 31 декабря на 1 января 2025 года, правильный макияж станет неотъемлемой частью вашего образа.

Какие тренды в макияже актуальны для новогоднего вечера и как их применить – в нашем материале.

Главные тренды новогоднего макияжа 2025

Блеск и сияние

Новый год невозможно представить без блесток и глиттера. В 2025 году актуальны сияющие текстуры, которые можно использовать на веках, скулах и губах. Попробуйте:

Тени с металлическим эффектом: серебристые, золотые или бронзовые.

Жидкие глиттеры для век и хайлайтеры с интенсивным свечением.

Легкий шиммер на губах для завершения образа.

Смелые акценты

В моде выразительные детали, которые выделяют одну зону лица: глаза, губы или брови. Для праздничного макияжа подойдут:

Яркие стрелки необычной формы: двойные, графичные, цветные.

Акцентные губы: глубокие винные, алые или фиолетовые оттенки.

Подчеркнутые брови: четкие линии и слегка приподнятые кончики.

Цветовые эксперименты

В тренде необычные цвета: фиолетовый, изумрудный, синий и даже розовый. Используйте их в тенях, подводках или помаде. Сочетайте яркие оттенки с нейтральной кожей, чтобы не перегружать образ.

Голливудская классика

Если вы предпочитаете элегантность, выберите макияж в стиле старого Голливуда: идеально ровный тон кожи, черные стрелки и красная помада. Этот образ всегда актуален, особенно на вечерних мероприятиях.

Этапы создания новогоднего макияжа

Подготовка кожи

Увлажните лицо перед нанесением макияжа. Используйте праймер с эффектом сияния.

Нанесите стойкий тональный крем, чтобы макияж держался всю ночь. Закрепите его прозрачной пудрой.

Выразительные глаза

Если акцент на глазах, выберите яркие тени или используйте глиттер для дополнительного эффекта.

Подчеркните глаза стрелками и добавьте объемные ресницы с помощью туши или накладных вариантов.

Сияющая кожа

Нанесите хайлайтер на скулы, переносицу и над верхней губой. Для новогоднего макияжа можно выбирать продукты с сильным сиянием.

Добавьте немного бронзера, чтобы лицо выглядело свежим и объемным.

Акцент на губах

Используйте стойкую помаду, чтобы не переживать за ее обновление во время застолья.

Для натурального образа подойдет нюдовый блеск или помада с легким сиянием.

Фиксация макияжа

Завершите образ фиксирующим спреем. Это поможет сохранить макияж свежим до самого утра.

Советы по выбору макияжа для разных типов внешности

Светлая кожа: выбирайте холодные оттенки серебра, розового и пастельного голубого.

Смуглая кожа: идеально подойдут теплые золотые, бронзовые и яркие изумрудные цвета.

Карие глаза: попробуйте тени с золотистым, зеленым или фиолетовым подтоном.

Голубые и серые глаза: подчеркните взгляд синими или серебристыми тенями.

Зеленые глаза: выберите медные, коричневые или лиловые оттенки.

Идеи макияжа под наряд

Платья с пайетками: избегайте излишка блеска в макияже, делая акцент на один элемент – глаза или губы.

Классические черные наряды: добавьте яркости с помощью цветных стрелок или глиттера.

Яркие платья: придерживайтесь нейтральной гаммы в макияже, чтобы избежать перегруженности.

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