Стратегия Национального управления по ядерной безопасности США по хранению и утилизации ядерных отходов не полностью согласуется с юридическими требованиями и не является всеобъемлющей, а траты на эту работу могут быть необоснованными.

Об этом сообщает офис по контролю за правительством Конгресса США.

В частности, как говорится в докладе, управление не определило все источники и объемы отходов, которые могут быть получены в течение следующих 11-25 лет, или не скоординировало планы по их утилизации.

Затраты на следующие пять лет оценены управлением в 2,5 миллиарда долларов, "но эта оценка может быть необоснованной, отчасти потому, что управление использовало непоследовательную и неясную информацию и не проводило анализ рисков и неопределенностей", говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что Пентагон корректирует стратегию ядерного сдерживания по мере обострения ядерных противников.

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