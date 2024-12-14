Воздушные силы ВСУ сообщили о гибели на фронте пилота тактической авиации
Воздушные Силы Украины заявили о гибели военного пилота в ходе выполнения сегодняшних боевых задач на фронте.
Соответствующее сообщение было распространено через информационные каналы ведомства и соцсети.
Подробностей потери не сообщается, кроме того, что погиб лётчик 299-й бригады тактической авиации.
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Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил подробности крушения первого истребителя F-16 в Украине.
"Мы используем эту модификацию F-16 как перехватчик и истребитель. Он предназначен для этого и имеет соответствующее оборудование и вооружение. Погибший пилот сбил две ракеты и как раз атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое оружие", – сказал Сырский.
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