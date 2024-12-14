Воздушные Силы Украины заявили о гибели военного пилота в ходе выполнения сегодняшних боевых задач на фронте.

Соответствующее сообщение было распространено через информационные каналы ведомства и соцсети.

Подробностей потери не сообщается, кроме того, что погиб лётчик 299-й бригады тактической авиации.

Об уничтожении украинского Су-25 под Херсоном сегодня говорили российские СМИ, по данным которых самолёт был сбит ракетой ПВО.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил подробности крушения первого истребителя F-16 в Украине.

"Мы используем эту модификацию F-16 как перехватчик и истребитель. Он предназначен для этого и имеет соответствующее оборудование и вооружение. Погибший пилот сбил две ракеты и как раз атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое оружие", – сказал Сырский.

Война в Украине продолжается 1025-й день. Последние новости с главными событиями 14 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее наши журналисты подводили итоги предыдущего дня войны. Новый удар РФ по энергетике, окружение ВСУ под Курахово и смена командования, ситуация по возможным переговорам.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.