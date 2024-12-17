На Западе произошли сразу два инцидента с пропавшими радиоактивными грузами.

В США исчез радиоактивный материал с изотопом германия, который отправила на утилизацию онкологическая клиника в Нью-Джерси. Груз непонятным образом не дошел до пункта назначения.

"Транспортный контейнер прибыл в пункт назначения поврежденным и пустым. Лицензиат (онкологический центр) подал претензию грузоотправителю. Если источник не будет обнаружен в течение 30 дней, то лицензиат предоставит полный письменный отчет, включая основные причины и корректирующие действия", - указано в документе американского регулятора.

Вчера испанское издание El Pais сообщило, что в аэропорту Мадрида пропал контейнер с селеном-75, который применяют для рентгена. Правда, инспекторы нашли пропажу. Контейнер был невредим, и утечки не произошло.

Ранее мы сообщали, как в диких грибах Германии нашли радиоактивные изотопы цезия спустя 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС.

Практически все собранные за последние шесть лет в Германии грибы все ещё имеют повышенную концентрацию радионуклидов, которые они получили 35 лет назад во время Чернобыльской катастрофы.

Сразу 95% образцов дикорастущих грибов, собранных в Германии за последние шесть лет имеют радиоактивный след после взрыва на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.

Мы также выяснили, чем опасны пожары в Чернобыльской зоне.