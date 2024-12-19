"Жесты и движения тела". В Украине начнут наказывать за сексуальное домогательство
Сегодня, 19 декабря, в Украине вступает в силу закон, усиливающий ответственность за домашнее насилие.
Замначальника отдела превентивных мер и противодействия домашнему насилию Татьяна Ищенко рассказала детали о принятом законе в эфире "Мы Украина".
"Закон, как уже было отмечено, вводит административную ответственность за новые виды правонарушений, которых не было ранее в Украине. Дополнен Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 173 со значком 7, которая называется "сексуальным домогательством". То есть действительно, что это новая статья, новый вид правонарушения", - отметила Ищенко.
То есть предусмотрена за него будет административная, а не уголовная ответственность.
Сексуальным домогательством могут считаться сознательные слова, жесты, движения тела и сообщения в переписке сексуального характера, которые будут оскорблять и унижать человека против его воли.
Согласно новым нормам, пострадавшими признаются дети, ставшие свидетелями насилия.
Напомним, Европейский суд разрешил жертвам домашнего насилия запрашивать убежище.