Сегодня, 19 декабря, в Украине вступает в силу закон, усиливающий ответственность за домашнее насилие.

Замначальника отдела превентивных мер и противодействия домашнему насилию Татьяна Ищенко рассказала детали о принятом законе в эфире "Мы Украина".

"Закон, как уже было отмечено, вводит административную ответственность за новые виды правонарушений, которых не было ранее в Украине. Дополнен Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 173 со значком 7, которая называется "сексуальным домогательством". То есть действительно, что это новая статья, новый вид правонарушения", - отметила Ищенко.

То есть предусмотрена за него будет административная, а не уголовная ответственность.

Сексуальным домогательством могут считаться сознательные слова, жесты, движения тела и сообщения в переписке сексуального характера, которые будут оскорблять и унижать человека против его воли.

Согласно новым нормам, пострадавшими признаются дети, ставшие свидетелями насилия.

Напомним, Европейский суд разрешил жертвам домашнего насилия запрашивать убежище.